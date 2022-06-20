Москва, , 10:19 — REGNUM Транзитная блокада Калининграда — трагическая ошибка Литвы и Евросоюза, которая ещё сильнее ухудшит отношения России с прибалтийским соседом, считает заведующий кафедрой туризма Московского государственного университета спорта и туризма, кандидат социологических наук Алексей Коршунов. Об этом он сегодня, 20 июня, заявил ИА REGNUM, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг Калининградской области из-за решений литовских властей по транзиту. «Такой выпад нельзя оценивать иначе, как нарушение целого ряда многосторонних договоренностей, уверен, что по этому поводу еще выскажется наш МИД», — отметил эксперт.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что нарушения договоренностей и весьма одиозные выпады по различным поводам являются традиционной практикой прибалтийских государств в вопросах, касающихся России. К реальным интересам этих стран подобные перфомансы, как правило, не имеют никакого отношения, нередко даже им противоречат, зато держат генеральную линию» иностранных кукловодов.

«Вряд ли введённые ограничения нанесут нам существенный ущерб, уверен, что региональные и федеральные власти легко справятся с ситуацией. Насколько мне известно, уже принимаются определенные меры. В первую очередь, к организации доставки грузов привлекаются дополнительные суда. Транзит будет наращиваться по морским путям. Во-вторых, регион готов к самостоятельному производству каких-то блокируемых товаров. Россия может предпринять и некоторые ответные действия, от подробного описания которых я пока бы воздержался. Но скажу, что сразу могу назвать с полдюжины довольно неприятных и болезненных санкций, которыми мы можем ответить. Посмотрим, что решат наши компетентные органы», — пояснил Коршунов.

Он также обратил внимание, что ограничения касаются только некоторых категорий грузов, вообще не касаются пассажирского транзита, то есть не несут угрозы туристическим потокам. «Но возмутителен сам прецедент. С какой стати Литва будет решать, что мы можем ввозить в свой регион, а что нет? Сегодня договоренности о свободном транзите нарушены, а что будет завтра? Развитие ситуации приводит нас к ещё одному выводу. Зависимость нашего анклава от чьего-то произвола просто недопустима. И с этим необходимо что-то делать. Самое главное — обеспечить самодостаточность Калининграда и систему транспортных коммуникаций, не зависящую от враждебно настроенных соседей. И для этого не нужно ждать логистического кризиса — надо самим отказываться от транзита через Литву. Авиа и морское сообщение по нейтральным водам, на мой взгляд, оптимальное решение. Возможно, более дорогое, но очевидно оправданное решение. Выбора у нас больше нет», — добавил эксперт.

Напомним, что Литва с 00 часов 18 июня запретила транзит по своей территории «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции».