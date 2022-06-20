Ярославль, 20 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Ярославле власти объявили первый конкурс на перевозки по новой схеме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал Госзакупок.

bus.ru/buses/liaz-4292/ ЛиАЗ-4292

Это первый так называемый «брутто-контракт». Меняется схема работы транспорта. Ранее перевозчик получал деньги за проезд от пассажиров, а бюджет компенсировал перевозку льготников.

В новой схеме все деньги, которые будут собирать с пассажиров, пойдут в бюджет. А перевозчик получит плату за количество рейсов, которые он совершит. Это должно избавить транспорт от «гонок за пассажиром».

Пионером новой схемы станет маршрут №176 от Ярославля Главного до посёлка Щедрино. Цена контракта на него составляет 19 миллионов 342 тысячи рублей. Срок — с 14 июля по 12 октября 2022 года.

По условиям, указанным в документе, перевозчик должен обеспечить работу 7 автобусов, а также не менее 1 резервного. Предельный возраст транспортных средств не должен составлять больше 1 года. Класс — средний, сами машины должны быть полунизкопольными или низкопольными. Указанные габариты позволяют использовать отечественный ЛиАЗ 4292 или белорусский МАЗ-206.

Автобусы должны быть оснащены не только уже привычными ярославцам валидаторами, но также сенсорными экранами и автоматической системой подсчёта пассажиров, что должно исключить возможность хищения денег.

«Автоматизированная система мониторинга пассажиропотока обеспечивает: подсчет пассажиров, основываясь на анализе материала, передаваемого с устройств подсчета; система определяет и не фиксирует в подсчете ручную кладь, животных, детей и т.д.; подсчет пассажиров осуществляется с погрешностью до 5% для выполнения функций автоматической передачи данных о трекинге и фактически перевезенных пассажирах в диспетчерский центр, бортовое устройство оснащено модемом (GSM); система исключает погрешность подсчета при передвижении пассажиров во время движения транспортного средства. Количество устройств подсчета: по одному на каждый вход/выход из салона ТС», — сообщается в документе.

Результаты конкурса станут известны 24 июня 2022 года.