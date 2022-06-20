Иркутск, , 10:18 — REGNUM Более 2,5 тысячи выпускников Приангарья сдают экзамен по информатике, сообщает 20 июня телеграм-канал правительства Иркутской области.

ЕГЭ Правительство Приангарья

Для проведения этого итогового испытания используется компьютерная форма. Сегодня единый государственный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям сдают 1540 выпускников. На 21 июня зарегистрировано 955 участников. Итоги будут известны 4 июля и 6 июля.

Еще 178 человек планируют сдать экзамен в резервные дни основного периода: 28 июня и 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье 20 участников ЕГЭ получили 100 баллов по русскому языку.

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