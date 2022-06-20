Ярославль, , 10:16 — REGNUM В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении директора салона продаж средств мобильной связи. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Мобильный телефон Наталия Николаева © ИА REGNUM

Мужчина 1991 года рождения похищал товар из магазина, который возглавлял. Салон был расположен в одном из торговых центров. Обвиняемого будут судить по статье «Присвоение или растрата».

«Находясь в данной должности в течение нескольких месяцев, обвиняемый воспользовался служебным положением и совершил незаконное присвоение вверенного ему имущества, а именно — более 230 единиц смартфонов, смарт-часов и других технических средств, предназначенных для продажи», — сообщили в УМВД.

Общая сумма ущерба составила 8,5 млн рублей. Похищенное мужчина продавал. Как рассказал следователям сам обвиняемый, деньги ему были нужны, чтобы делать ставки в букмекерской конторе.