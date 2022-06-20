Ярославль, 20 июня 2022, 10:16 — REGNUM В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении директора салона продаж средств мобильной связи. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.
Мужчина 1991 года рождения похищал товар из магазина, который возглавлял. Салон был расположен в одном из торговых центров. Обвиняемого будут судить по статье «Присвоение или растрата».
Общая сумма ущерба составила 8,5 млн рублей. Похищенное мужчина продавал. Как рассказал следователям сам обвиняемый, деньги ему были нужны, чтобы делать ставки в букмекерской конторе.