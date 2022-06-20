Ярославль, 20 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении директора салона продаж средств мобильной связи. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Наталия Николаева ИА REGNUM Мобильный телефон

Мужчина 1991 года рождения похищал товар из магазина, который возглавлял. Салон был расположен в одном из торговых центров. Обвиняемого будут судить по статье «Присвоение или растрата».

«Находясь в данной должности в течение нескольких месяцев, обвиняемый воспользовался служебным положением и совершил незаконное присвоение вверенного ему имущества, а именно — более 230 единиц смартфонов, смарт-часов и других технических средств, предназначенных для продажи», — сообщили в УМВД.

Общая сумма ущерба составила 8,5 млн рублей. Похищенное мужчина продавал. Как рассказал следователям сам обвиняемый, деньги ему были нужны, чтобы делать ставки в букмекерской конторе.