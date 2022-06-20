Донецк, 20 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Украинские силовики продолжают обстреливать Донецк, под огнём оказался Киевский район города. Об этом сообщает 20 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представительство ДНР в СЦКК Последствия обстрела ВСУ Киевского района Донецка

Утром Донецк обстреливали с позиций в Первомайском, Авдеевке и Песках.

В 09:35 по Киевскому району выпустили ещё пять снарядов калибра 155 мм. Обстрел вёлся из посёлка Пески.

Из населённого пункта Невельское в это же время по Киевскому выпустили девять снарядов калибра 122 мм.

В 09:40 из посёлка Пески по Куйбышевскому и Кировскому районам выпущено восемь снарядов калибра 155 мм. Из Камышевахи в это же время выпущено ещё четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Читайте также: В Донецке из-за обстрелов остановили движение городского транспорта