Тбилиси, , 10:15 — REGNUM Заявление Еврокомиссии о «европейской перспективе» Грузии является важным достижением для этой страны. Об этом 19 июня сказал журналистам посол Франции в Тбилиси Диего Колас.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Поскольку у вас есть европейская перспектива, у вас есть четкая дорожная карта для статуса кандидата и желание получить статус кандидата, то это вполне существенное достижение и существенный шанс», — сказал французский дипломат.

Он отметил, что получение Грузией статуса кандидата на вхождение в Евросоюз возможно. Но для этого нужно будет провести ряд реформ и показать результаты.

Напомним, 17 июня, Еврокомиссия рекомендовала присвоить «кандидатский» статус Украине и Молдавии. Для Грузии рекомендовано предоставить «европейскую перспективу», а статус дать после выполнения ряда условий. Окончательно решение будет принято в ходе заседания Евросовета, которое пройдёт с 23 по 24 июня.

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