Москва, 20 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Россия не будет исполнять никакие решения ЕСПЧ, в том числе в отношении наёмников, которые подлежат суду в ДНР и ЛНР, отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«В отношении судьбы этих пособников неонацистов нужно обращаться в официальные органы суверенных республик Донбасса», — отметил сенатор в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что до Европейского суда по правам человека как-то с трудом доходит, что после череды совершенно незаконных санкций против России со стороны Совета Европы Россия вышла из этой организации и прекратила свое участие как в Совете Европы, так и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, и порядок этого выхода определён специальным законом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европейский суд по правам человека принял решение о принятии обеспечительных мер по делу Саадун против России и Украины (жалоба № 28 944/22) в отношении гражданина Марокко и военнослужащего вооруженных сил Украины, сдавшегося российским войскам.

Суд указал, в частности, правительству России, в соответствии с правилом 39 регламента суда, что они должны обеспечить, чтобы смертный приговор, вынесенный заявителю, не был приведен в исполнение; обеспечить надлежащие условия его содержания под стражей, и предоставить ему любую необходимую медицинскую помощь и лекарства.

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