Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM На Васильевском острове Санкт-Петербурга восстановят дом А. П. Брюллова по программе «Рубль за метр». Об этом 20 июня сообщили в городском комитете имущественных отношений.

Дом Брюллова. Скриншорт «Яндекс. Карты» yandex.ru/maps/

Объект семейной династии выставлен на торги для последующего восстановления. Здание в три этажа на Кадетской линии Васильевского острова, 21, имеет площадь в 2014,1 кв. м. Постройка выполнена в стиле строгого классицизма. Здание возвели в 1784 году для купца Василия Грехова. Позднее, в 1845 году, дом приобрёл Александр Брюллов. Архитектор перестроил здание, сохранив при этом главный фасад.

Несмотря на неудовлетворительное состояние дома, он обладает высоким коммерческим потенциалом. Отдельные места входа с улицы и двора, расположенные рядом культурные достопримечательности повышают его привлекательность для потенциальных арендаторов. Также на это влияет транспортная доступность — вблизи находятся вестибюли станций метро «Спортивная» (300 метров) и «Василеостровская» (500 метров).

Торги по объекту назначены на 20 июля в формате аукциона. Подать заявки на участие можно до 15 июля 2022 года. Победитель сможет пользоваться зданием на протяжении 49 лет.

«Это уже третий объект культурного наследия, выставленный на торги в этом году. Поэтому можно смело говорить о том, что Фонд имущества успешно пытается перезапустить программу «Рубль за метр», — комментирует генеральный директор Фонда Станислав Гармаш.

Напомним, что программа «Рубль за метр» предполагает, что арендатор должен восстановить здание. На время проведения этих работ плата будет установлена в размере, который определится после завершения аукциона. После восстановления объекта временный владелец будет платить 1 рубль за один кв. метр.

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