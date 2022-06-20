Грозный, 20 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Российские военнослужащие и силы ЛНР приступили к освобождению Малой Камышевахи в Луганской Народной Республике. Об этом 20 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Он рассказал, что началось освобождение от националистов населённого пункта Малая Камышеваха, расположенного в пригороде города Золотое.

Кадыров рассказал, что российские бойцы выводят из населённого пункта мирных граждан, которых украинские боевики пытаются использовать в качестве живого щита.

Глава Чечни уверен, что Золотое очистят от боевиков уже в ближайшее время. Это откроет путь к Лисичанску.