Кадыров сообщил о начале освобождения пригородов Золотого в ЛНР
Грозный, 20 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Российские военнослужащие и силы ЛНР приступили к освобождению Малой Камышевахи в Луганской Народной Республике. Об этом 20 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
ЛНР
Он рассказал, что началось освобождение от националистов населённого пункта Малая Камышеваха, расположенного в пригороде города Золотое.
Кадыров рассказал, что российские бойцы выводят из населённого пункта мирных граждан, которых украинские боевики пытаются использовать в качестве живого щита.
Глава Чечни уверен, что Золотое очистят от боевиков уже в ближайшее время. Это откроет путь к Лисичанску.