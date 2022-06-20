Иркутск, 20 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. На ремонт дороги Братск — Усть-Илимск в этом году направят почти миллиард рублей. В нормативное состояние придут три участка общей протяженностью 30 километров. Два из них находятся в Братском районе, один — в Усть-Илимском, сообщает 20 июня в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Правительство Иркутской области Дорога в Иркутской области

«Дорога Братск — Усть-Илимск довольно протяженная, её длина 245 километров. Это очень большой объём, который невозможно привести в нормативное состояние за одно лето. Мы ремонтируем её поэтапно. И здесь очень важна федеральная поддержка — участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». Я несколько раз бывал на этой дороге и планирую контролировать ход работ», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

До 2024 года в нормативное состояние планируется привести 88 км дороги. На половине из них проведут ремонт, на восьми км — капитальный ремонт, на 36 км — восстановят изношенные слои покрытия.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область входит в десятку субъектов России по протяженности автодорог, это более 30 тысяч километров. Из 12 тысяч километров региональных дорог 8 тысяч километров имеет грунтовое и гравийное покрытие. Улучшать их состояние снизить аварийность региону помогает нацпроект «Безопасные качественные дороги» и собственная ресурсная база (гравий, щебень и песок). Кроме того, строятся новые асфальтобетонные заводы.

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