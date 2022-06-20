Ачинск, Красноярский край, , 10:13 — REGNUM Нетрезвый водитель в Ачинске сбил 13-летнего ребёнка и скрылся с места ДТП, сообщили ИА REGNUM 20 июня в ГУ МВД по Красноярскому краю.

ДТП Mytaganrog.com

Инспекторы ДПС задержали 67-летнего водителя. По данным ведомства, ДТП произошло в минувшие выходные. Пенсионер ехал на автомобиле ВАЗ по дворовому проезду по улице Коминтерна и сбил пешехода, стоявшего около подъезда жилого многоквартирного дома. После этого автомобиль наехал на препятствие.

13-летний мальчик получил травму ноги. Он самостоятельно обратился за помощью в больницу. Медики назначили ему амбулаторное лечение.

Водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре его задержали. Инспекторы ДПС заметили у задержанного признаки опьянения. Он прошёл освидетельствование. Показания прибора составили 1,13 мг/л.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области уголовное дело заведено в отношении водителя автобуса, сбившего ребёнка и скрывшегося с места происшествия.

Читайте также: На сбившего в Подмосковье ребёнка водителя автобуса заведено уголовное дело