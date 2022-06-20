Москва, 20 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В России можно ожидать постепенного восстановления объемов ипотечного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

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«Начиная с марта 2022 года мы могли наблюдать резкой рост процентных ставок по ипотечному кредитованию в связи с ростом ключевой ставки, — сказала Ермилова. — Граждане не готовы были брать столь дорогие кредиты. В течение нескольких месяцев, пока ставки были высокие, спрос на кредиты снижался. Помимо этого, рассчитывать на доступное льготное кредитование не приходилось. Сейчас ключевая ставка постепенно снижается до докризисных значений, и ипотечные кредиты становятся более доступными. ЦБ РФ заявляет, что ключевая ставка будет ещё снижаться. Так что можно ожидать постепенного восстановления объемов кредитования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в условиях усилия кризиса в экономике доступность ипотеки в России будет падать.