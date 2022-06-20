В министерстве строительства Камчатки сменили руководство
Петропавловск-Камчатский, 20 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В правительстве Камчатского края кадровые перестановки. Кресло министра строительства и жилищной политики региона покинул Андрей Дегодьев. Исполнять его обязанности назначен Артём Фирстов, ранее возглавлявший УК ТОР «Камчатка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе правительства региона.
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Артём Фирстов назначен временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Артём Фирстов был уволен с должности директора УК «ТОР Камчатка» по требованию прокуратуры. Причиной стало не устранение барьеров для ведения бизнеса при взаимодействии с органами исполнительной власти.