Уфа, 20 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Очередную партию гуманитарного груза отправили из Башкирии в Донбасс. Об этом 20 июня сообщил руководитель администрации главы республики Максим Забелин в своем телеграм-канале.

Dnr-online.ru Гуманитарный конвой МЧС РФ

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Он сообщил, что в Донбасс отправились девять автомашин с 146 тоннами строительных материалов (это одиннадцатый гуманитарный конвой).

«В первую очередь направим на восстановление социальной инфраструктуры, в том числе для капитального ремонта «Петровской школы № 22 имени генерал — майора М. М. Шаймуратова» в Луганскую Народную Республику», — сообщил он.

Забелин поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв помощи, а также сотрудников, которые доставляют груз.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что из Башкирии в ЛНР были командированы фельдшера, врачи, медсестры, дорожные рабочие.