Москва, 20 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В условиях разрастания кризисных явлений в экономике доступность ипотеки в России будет падать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Ипотека

«Если только власти РФ не предпримут кардинальные действия по стимулированию индивидуального жилищного кредитования (ИЖК), — уточнила она. — Но в ближайшие полгода никакие совместные льготные банковские программы с партнерами-девелоперами не справятся с задачей стимулирования спроса на ИЖК. Потенциальные покупатели жилья заняли выжидательную позицию на фоне снижения процентных ставок, замедления роста цен на недвижимость, ожидания дополнительных мер властей».

По ее словам, интерес к ипотеке и количество ипотечных консультаций в апреле–мае 2022 года выросли, но рынок ИЖК продолжает находиться в «замершем» состоянии.

«Те жители РФ, кто еще в состоянии взять ипотеку, не торопятся это делать, хотят посмотреть, что в дальнейшем будет происходить с динамикой ставок ИЖК и ценами на жилье, — сказала Степанова. — Кроме указанных основных факторов, существуют еще другие актуальные обстоятельства, негативно влияющие на спрос населения на ипотечные кредиты: геополитическая нестабильность, низкий процент одобрения ипотеки банками, развитие трудовой миграции, ожидание роста безработицы и снижения доходов семьи».

Как полагает экономист, возвращения ажиотажного спроса на ипотеку, как в предыдущие два года, не предвидится, так же как и существенного падения цен на недвижимость.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, для того, чтобы увеличить в РФ доступность ипотеки для российских семей, нужно расширять льготную госпрограмму субсидирования ставок.