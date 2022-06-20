Брянск, 20 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Завершился конкурс на должность начальника управления архитектуры и градостроительства Брянской области, сообщили 20 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Ко второму этапу конкурса были допущены четыре кандидата. Победителем, главным архитектором Брянской области стала Инна Алешина.

До победы в конкурсе Инна Алешина занимала должность замначальника управления — начальника отдела разрешительной документации.