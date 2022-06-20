Барнаул, 20 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном изменении погодных условий: на смену мощным ливням идет жара. Как сообщает 20 июня территориальное ГУ МЧС РФ, в период с 20 по 24 июня местами в регионе ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°C и выше.

Pezibear Жара

«В отдельных районах сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность. Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю постоянно принимаются меры по стабилизации пожарной обстановки. Сотрудники МЧС России совместно с сотрудниками правоохранительных органов, представителями муниципалитетов регулярно проводят рейды, в том числе с использованием беспилотной авиации, также проводят беседы с гражданами, предупреждают их о высоком риске возникновения пожаров», — поясняют спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 июня, жителей Алтайского края предупреждали о существенном ухудшении погодных условий: днём 20 июня в крае ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, местами шквалистое усиление ветра до 22 м/с.

Читайте также: Алтайский край оказался во власти непогоды