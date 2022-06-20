Воронеж, , 10:09 — REGNUM Жёлтый уровень погодной опасности действует на территории Воронежской области 20 июня, данные опубликованы на сайте Росгидрометцентра.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Согласно данным прогностической карты метеопредупреждений, до 17:00 20 июня в Воронежской области действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра — по прогнозу, его порывы могут достигать 15 — 17 метров в секунду.

Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, 20 июня в Воронеже днём воздух прогреется до +32 градусов, при переменной облачности. Ночью 21 июня будет около +19 градусов, днём — также около +32. Похолодание до +23 днём ожидается 22 июня, в регион придут грозы.