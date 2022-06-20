Воронеж, 20 июня 2022, 10:09 — REGNUM Жёлтый уровень погодной опасности действует на территории Воронежской области 20 июня, данные опубликованы на сайте Росгидрометцентра.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916
Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Согласно данным прогностической карты метеопредупреждений, до 17:00 20 июня в Воронежской области действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра — по прогнозу, его порывы могут достигать 15 — 17 метров в секунду.

Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, 20 июня в Воронеже днём воздух прогреется до +32 градусов, при переменной облачности. Ночью 21 июня будет около +19 градусов, днём — также около +32. Похолодание до +23 днём ожидается 22 июня, в регион придут грозы.