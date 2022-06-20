Ереван, 20 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июня посетит Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Primeminister.am Никол Пашинян

Сообщается, что визит Пашиняна продлится до 21 июня. Он примет участие в заседании Евразийского Межправительственного совета, который пройдёт в Минске.

По данным пресс-службы российского правительства, на заседании Евразийского Межправительственного совета участники будут обсуждать развитие внутреннего рынка ЕАЭС и регулирование таможенных тарифов. От России в Минск прибудет премьер-министр Михаил Мишустин.