Владикавказ, , 10:08 — REGNUM В Северной Осетии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате автоаварии погибли три человека, получили травмы еще двое, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария Yarnews.net

ДТП произошло в ночь на 19 июня на автодороге Владикавказ — Алагир. Около 04:15 водитель автомашины «Мерседес» не справился с управлением и наехал на линию электропередачи, после чего машину отбросило на обочину, где она столкнулась с припаркованными автомобилями «Ауди» и Фольксваген».

«В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины «Мерседес» погибли на месте, ещё два пассажира автомашины «Мерседес» доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении МВД.