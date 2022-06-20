Москва, 20 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Для того чтобы увеличить в РФ доступность ипотеки для российских семей, нужно расширять льготную госпрограмму субсидирования ставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала высказывание гендиректора госкомпании «ДОМ. РФ» Виталия Мутко о том, что в РФ даже при нулевой ставке по ипотеке около 40% жителей РФ не смогут улучшить свои жилищные условия.

Ипотека

«С учетом средней заработной платы в России в размере 66 757 рублей, по данным Росстата, и среднего ежемесячного размера платежа по ипотеке в сумме 25 700 рублей (28 300 рулей и 24 100 рублей на первичном и вторичном рынке соответственно), действительно, менее половины жителей РФ могут себе позволить ипотеку, — сказала Степанова. — Правительству РФ для увеличения доступности ипотеки для российских семей, помимо расширения льготных госпрограмм субсидирования ставок, необходимо разрабатывать совместно с девелоперами и кредитующими их банками совместные программы, в том числе за счет сочетания различных ипотечных программ и распространения долговременной рассрочки с привлечением федеральных бюджетных средств».

По ее словам, чтобы сократить размер ежемесячного платежа по ипотеке и сделать ипотеку более доступной, нужно увеличивать срок кредитования и предоставлять ипотеку заемщикам до достижения ими возраста 80-90 лет, одновременно сокращая требования к размеру первоначального взноса.

«Также возможно предоставлять сильно пониженную ставку вплоть до 0% в первые годы ипотечного обременения с планомерным повышением ставки в последующие годы. За счет инфляции вместе с индексацией и ростом зарплат график постепенно возрастающих ипотечных платежей не увеличит долговую нагрузку на семью в будущем», — подытожила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мутко, для того, «чтобы стройка себя хорошо чувствовала, нужно переходить от антикризисных программ к долгосрочным мерам поддержки».