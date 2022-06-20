Пекин, , 10:07 — REGNUM Импорт нефти из России в Китай вырос в мае на 55% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного показателя. Об этом 20 июня сообщило Главное таможенное управление КНР.

Нефть Blick.ch

Отмечается, что Россия вытеснила Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков нефти в Китай.

Майские поставки России составили 1,98 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия за этот же период поставляла в Китай 1,84 млн баррелей в сутки.

Нефть поступает в Китай по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан», а также по морю из дальневосточных и европейских российских портов.