Москва, , 10:07 — REGNUM Индийская рупия не может полноценно заместить доллар США в расчетах за поставки энергоресурсов из России, поскольку ее стабильности сейчас угрожает стремительно нарастающая инфляция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова. Так она прокомментировала информацию о том, что Индия надеется согласовать с РФ торговлю в рупиях.

Индийские рупии Pixabay.com

«Переход на расчеты в национальных валютах с зарубежными торговыми партнерами является требованием сегодняшнего времени, однако Индия предлагает производить оплату российского экспорта в рупиях, а не в рублях, — сказала Печалова. — Для Индии это выгодно втройне. Ей уже удалось договориться о значительном дисконте к биржевой цене поставок энергоресурсов из России. Кроме этого, индийские импортеры смогут избежать роста издержек, связанных с дальнейшим укреплением рубля (с начала февраля рубль относительно рупии подорожал на 29,1%). Наконец, сделки в рупиях являются гарантом увеличения РФ закупок индийской продукции (за прошедший год дефицит торгового баланса с Россией составил порядка 6,6 млрд долларов)».

Как отметила экономист, Россия, в свою очередь, получает возможность развития экспорта в условиях санкций.

«Однако индийская рупия не может полноценно заместить доллар США в расчетах за поставки энергоресурсов, поскольку ее стабильности сейчас угрожает стремительно нарастающая инфляция (в мае ее годовой уровень составил 15,88%), — отметила Печалова. — Потенциал расчетов в индийских рупиях с другими странами крайне мал, при этом обсуждаемый механизм оплаты поставок, очевидно, не будет способствовать укреплению российской валюты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Ильинский заявил, что бурное развитие российско-индийской торговли вызывает острое недовольство США.

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