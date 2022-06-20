Москва, 20 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России разоблачила группу частных сыщиков и налоговиков, которые причастны к сбору данных более чем о 30 людях, включая военнослужащих. Об этом 20 июня сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Сотрудники ФСБ вместе со Следственным комитетом РФ и КГБ Белоруссии пресекли противоправную деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, рассказали в ЦОС. Злоумышленники занимались незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан.

Уточняется, что всего преступная группа передала заказчикам данные о более 30 гражданах России, среди которых были военнослужащие и сотрудники других силовых структур.

СК возбудил дела по статьям 290 («Получение взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.