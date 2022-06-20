Луганск, 20 июня 2022, 10:06 — REGNUM В Луганской Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских боевиков 19 июня были повреждены две школы, детский сад, Дом культуры и около 40 жилых домов. Об этом 20 июня сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что в результате обстрела из РСЗО «Ураган» в населенном пункте Ирмино разрушен жилой дом, повреждены еще 27 домов, в населенном пункте Стаханово получила повреждения школа, девять домов и линия электропередач, в Кировске пострадал один дом.