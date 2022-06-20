Томск, , 10:05 — REGNUM Томская область 1 июля примет первую группу школьников из Луганской народной республики, которые приедут сюда на экскурсию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Дети из ЛНР на Красной площади © ИА REGNUM

В группу войдут 60 детей в возрасте от 14 до 16 лет, расходы на проживание которых взял на себя Томский государственный педагогический университет. Областные власти для них подготовят программу на десять дней. В первую очередь им дадут отвлечься и отдохнуть, запланировав для этого экскурсии и другие развлечения.

«Во-вторых, учитывая их возраст, мы посетим с ними университеты, профучилища и производственные предприятия. Для учеников 8-10 классов это тоже интересно и актуально», — рассказал замгубернатора области Анатолий Рожков.

Всего за лето Томск примет три уже сформированных отряда детей. Регион посетят школьники не только из ЛНР, но и Донецкой народной республики, а также других территорий Украины.