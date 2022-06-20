Пенза, 20 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Для пензенских аграриев 14–15 июля запланировано проведение «Дня поля». Об этом сообщил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

Pnzreg.ru День Поля в Пензенской области

В рамках мероприятия труженикам села представят свою продукцию поставщики техники, семян, минеральных удобрений. Также будут продемонстрированы новые технологии отдельных полевых работ и переработки готовой продукции.

ИА REGNUM напоминает, в 2022 году в Пензенской области планируют произвести не менее 2,5 млн тонн зерна, порядка 2,2 млн тонн сахарной свёклы и 615 тыс. тонн масличных культур.

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