Оренбург, 20 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области под стражу отправлена группа иностранцев. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере»), сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ElIndignado653 Нет наркотикам

По подозрению в совершении наркопреступления задержаны двое мужчин. Они прибыли в Оренбуржье из Москвы и Санкт-Петербурга. Иностранцев поймали, когда они оборудовали тайники-закладки. При досмотре у мужчин изъяли 64 свёртка.

В арендованной квартире одного иностранца обнаружено 142 свертка с наркотиком. По словам задержанного, он проживал в Москве, работал курьером. В мессенджере увидел объявление о подработке, далее по указаниям неизвестного прибыл в Орск с целью распространения наркотиков. По такой же схеме действовал второй иностранец.

У мужчин в общей сложности изъяли 206 свёртков с наркотиком. Его масса составила свыше 400 граммов.