Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM Минеральные удобрения нужно приравнять к гуманитарному грузу, заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев во время выступления на панельной сессии Петербургского международного экономического форума-2022 «Продовольственная безопасность: глобальные вызовы и возможности», состоявшейся при поддержке РАПУ.

Из-за нарушения поставок технологий и оборудования в Россию отрасль минеральных удобрений сейчас искусственно тормозится. Это повлечет снижение объёмов производства, что ставит под угрозу мировую продовольственную безопасность.

«Поэтому в кратчайшее время необходимо на уровне ООН приравнять минеральные удобрения к гуманитарному грузу. Потому что эта индустрия и сегодня, и в обозримом будущем будет оставаться стратегически важной», — заявил Андрей Гурьев.

По словам президента РАПУ, ограничение экспорта удобрений из России может привести к голоду сотен миллионов человек. В основном — в развивающихся странах.

«Мир фактически вступает в период острого дефицита на рынке минеральных удобрений, — констатировал Андрей Гурьев. — 40 миллионов тонн в физической массе — объём на мировом рынке, который мы экспортируем каждый год. Он конвертируется в порядка 100 миллионов тонн урожая пшеницы. Из расчета среднего потребления в 150 килограмм пшеницы в год на человека, это означает, что более полумиллиарда человек в мире могут в одночасье остаться без белого хлеба».

Модератор дискуссии помощник президента России Андрей Фурсенко указал на серьёзные вызовы мировой продовольственной безопасности, которые появились из-за пандемии и санкций.

«Обрушились налаженные производственно-сбытовые цепочки, — заявил Фурсенко. — По оценке ООН, в прошлом году 800 миллионов человек — это десятая часть населения земли — не имели достаточного питания. В этом году возникли новые масштабные вызовы, которые были связаны с применением экономических санкций. В результате индекс цен на продовольствие достиг исторически рекордного уровня. ООН говорит о том, что в 2023 году нас ждёт голод. Но мало бить в набат, надо предлагать конструктивные решения», — сказал Андрей Фурсенко.

Россия поставляет продовольствие во многие страны, подчеркнула в своём выступлении заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. При этом логистику поставок в настоящее время подрывают санкции.

«Миру нужен мировой продовольственный арбитр. В 1945 году в ООН была создана ФАО, чтобы бороться с голодом на планете. Я призываю коллег в ООН и ФАО создать сегодня международный «красный крест» в продовольствии, который решал бы проблемы — последствия незаконных санкций, которые парализовали логистику, последствия введенных ограничений для взаимных расчетов между странами, и который обеспечил бы в конечном итоге равный доступ всех стран на рынок продовольствия», — сказала Виктория Абрамченко.

Заместитель председателя Правительства добавила, что торговые ограничения уже привели к нехватке удобрений в мире и последующему падению урожайности.

Директор отделения по связям с Российской Федерацией ФАО Олег Кобяков поддержал призыв Виктории Абрамченко к урегулированию назревающего продовольственного кризиса через международные механизмы.

«ФАО — организация сотрудничества, та самая территория разума, где признают роль России в обеспечении продовольственной безопасности. Мы осуществляем мониторинг, издаем большое количество статистических публикаций, последних данных, и принимаем рекомендации. Среди рекомендаций как преодолеть нынешний продовольственный кризис есть рекомендация пересмотреть, проанализировать политику санкций, отказаться от их применения и от прочих ограничительных мер», — сказал Олег Кобяков.

Среди факторов, повлиявших на обострение ситуации на мировом рынке продовольствия вместе с санкционными ограничениями, национальный координатор РФ по реализации решений Саммита ООН по продовольственным системам, ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко выделил также рост цен на газ, последовавший за отказом Европы от долгосрочных контрактов. Он привёл к росту цен на удобрения и закрытию предприятий, занимавшихся их выпуском в ЕС.

«Что очень важно, и МИД неоднократно об этом заявлял, Россия все свои обязательства по зерну и удобрениям выполнит. Все страны должны быть уверены, что мы не только производим сейчас не меньший объём удобрений и продовольствия на экспорт, но и гарантируем их поставить на внешние рынки», — сказал Александр Яковенко.

Индия тесно увязывает обеспечение продовольственной безопасности с доступностью удобрений, заявил министр химии и удобрений Индии Мансух Мандавия.

«Удобрения должны быть доступны на глобальном рынке по доступной цене. Необходимость обеспечить растущее население планеты едой, климатические изменения являются теми проблемами, которые требуют нашего долгосрочного вмешательства для помощи в разрешении ситуации. Мы должны минимизировать негативные последствия, использовать технологии для увеличения производства. Индия и Россия должны создавать общую среду для фокусировки на этих приоритетах и дальнейшем укреплении наших дружеских отношений», — сказал Мансух Мандавия.

Подводя итог панельной сессии, министр экономического развития России Максим Решетников назвал цели, которыми руководствуется Правительство РФ в свете ситуации на мировом рынке продовольствия и удобрений: предотвратить рост цен внутри страны, оставаясь надёжным экспортёром.

«Мы балансируем потребности внутреннего рынка и запрос наших ключевых партнеров, в первую очередь, стран БРИКС, на поставку удобрений. Мы делаем это всё в рамках соглашений и норм ВТО», — сказал министр.

Он отметил, что растущие инвестиции в развитие, которые осуществляют отечественные производители минеральных удобрений, позволяют России из года в год наращивать экспорт.

«Для нас крайне важно, чтобы не чинились препятствия импорту технологий производства удобрений, соответствующего оборудования. Потому что без этого наращивать производство будет крайне затруднительно. И мы призываем всех на этот вопрос внимательно посмотреть», — заключил Максим Решетников.

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