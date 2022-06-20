Иркутск, , 10:01 — REGNUM С 1 июля 1038 жителей Иркутской области, нуждающихся в процедурах гемодиализа, будут получать повышенную ежемесячную выплату, сообщает 20 июня телеграм-канал правительства региона.

Гемодиализ Правительство Приангарья

Речь идет о внесении поправок в действующий порядок предоставления мер соцподдержки гражданам, находящимся на гемодиализе. Теперь ежемесячная выплата приравнена к прожиточному минимуму, установленному в целом по Иркутской области, — 14 754 рублей.

«Размер выплаты на дорогу к месту проведения гемодиализа и аренду жилого помещения не соответствует современной экономической ситуации. К тому же, ее не получают пациенты, которые живут в местах проведения процедуры, а им также приходится добираться до медицинских учреждений, зачастую с пересадками или на такси. С 1 июля 1038 человек будут получать ежемесячно выплату в размере прожиточного минимума», — сказал губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года в Новосибирской области создана сеть из 12 центров гемодиализа, пять из них работают в районах. Здесь жители районов области могут получить современную медицинскую помощь.

Читайте также: В районах Новосибирской области создана сеть центров гемодиализа