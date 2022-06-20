Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM 41-летнему жителю Екатеринбурга, выбросившему своего 11-летнего сына с балкона многоэтажки, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Наручники George Hodan

По данным следствия, в ночь на 18 июня обвиняемый, находясь в комнате общежития на улице Дагестанской, спровоцировал конфликт со своей бывшей экс-супругой и начал применять в отношении неё физическое насилие. Мальчик заступился за свою мать. Женщина смогла вырваться и убежать из жилища, а обвиняемый переключил свою агрессию на сына. Мальчик выбежал на балкон на втором этаже, однако в итоге упал.

Пострадавшего госпитализировали. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что нападавшего задержали на месте преступления.