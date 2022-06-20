Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Петербурга задержали двоих из четверых злоумышленников, которые в конце мая 2022 года с применением физической силы отобрали у 57-летнего генерального директора частной компании более 13 миллионов рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ограбление произошло 30 мая около 15:00 на Коломяжском проспекте у дома 19 в Приморском районе Петербурга. В тот день у ранее судимого гражданина, 1965 года рождения, похитили сумку, в которой находились деньги в сумме 13 млн 200 тыс. рублей. Пострадавший с сотрясением головного мозга, переломом носа, в удовлетворительном состоянии был госпитализирован. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

«По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое граждан, 36 и 52 лет. В ходе проведения обыска в квартире одного из задержанных обнаружен и изъят предмет похожий на пистолет и семь патронов», — сообщили 20 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, до избрания меры пресечения судом. Сотрудники полиции принимают меры к установлению других участников дерзкого нападения.