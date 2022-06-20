Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В России не планируют менять временные интервалы вакцинации от COVID-19. Об этом «на полях» ПМЭФ заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

ИА REGNUM Вакцинация

«Нет, менять интервалы не планируется. Сегодня есть возможность привиться в нужный срок. Конечно, это надо будет делать обязательно перед наступлением зимы. Это рекомендация для всех», — сказала Попова.

На сегодняшний день в России рекомендуется ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода.