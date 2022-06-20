Иркутск, 20 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 20 июня известило о предъявлении обвинения 26-летнему жителю Иркутска, который до смерти забил своего знакомого.

СКР В Иркутске арестован подозреваемый, до смерти избивший незнакомого молодого человека

Трагедия произошла ночью 15 июня: молодой человек со своей знакомой ожидали такси в районе дома № 82/3 по ул. Лыткина г. Иркутска. Там же находились двое незнакомых им парней, с которыми возникла словесная перепалка. В ходе конфликта подозреваемый нанес оппонентам несколько ударов в область головы, от чего те упали на асфальт. Увидев, что один молодой человек находится без сознания, они все вместе довезли его на такси до больницы, где он скончался.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. На допросе следователям СК он во всём признался и раскаялся в содеянном. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, марте 2022 года трое лиц криминальной направленности находились в кафе, расположенном по адресу: г. Свирск, ул. Маяковского, д. 1/1. Также в кафе отдыхал мужчина, к которому они испытывали неприязнь. Высказывая в его адрес угрозы, мужчины избили его и перетащили к автомобилю.

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