Сеул, 20 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. 19 июня правительство Южной Кореи объявило пакет чрезвычайных мер, направленных на противодействие растущей инфляции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра, министра стратегии и финансов Чху Гён Хо.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его словам, начиная с июля, снижение налогов на топливо с нынешних 30% до 37%. Данная мера будет действовать до конца текущего года.

Соответствующее решение было принято менее чем через два месяца после того, как в мае правительство решило снизить налог на топливо с 20% до 30%.

Также власти страны планируют предоставить больше субсидий водителям грузовых автомобилей, обеспокоенным резким ростом цен на дизельное топливо, и отменить тарифную квоту на импорт авиакеросина.

Вице-премьер-министр также подчеркнул, что правительство «сведёт к минимуму» рост платы за коммунальные услуги, заморозив тарифы на воду и канализацию во второй половине года.

Напомним, что по прогнозам правительства Южной Кореи, по итогам года инфляция в стране составит 4,7%.