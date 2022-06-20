Москва, 20 июня 2022, 09:52 — REGNUM Правительство России может скорректировать размер выплат нефтяным компаниям из федерального бюджета по демпфирующему механизму для цен на топливо с учетом дисконта, с которым сейчас поставляются на экспорт российские нефтепродукты. Об этом 20 июня пишет «Коммерсант».
Отмечается, что совещание в правительстве по данному вопросу пройдет на текущей неделе, на этом настаивает Министерство финансов.
Вместе с тем конкретного плана у Минфина по изменению демпфера пока нет, «но рассматривается несколько вариантов, один из них предусматривает учет дисконтов при оценке экспортного нетбэка».
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале законопроект, предполагающий корректировку параметров действующего «демпфирующего механизма» акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, правительство РФ внесло в Госдуму.
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