Москва, 20 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Правительство России может скорректировать размер выплат нефтяным компаниям из федерального бюджета по демпфирующему механизму для цен на топливо с учетом дисконта, с которым сейчас поставляются на экспорт российские нефтепродукты. Об этом 20 июня пишет «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Отмечается, что совещание в правительстве по данному вопросу пройдет на текущей неделе, на этом настаивает Министерство финансов.

«Исходно министерство предлагало его полностью отменить, но резко против выступили Минэнерго и крупнейшие нефтяные компании. Поэтому компромиссным вариантом может стать сокращение платежей», — пишет газета.

Вместе с тем конкретного плана у Минфина по изменению демпфера пока нет, «но рассматривается несколько вариантов, один из них предусматривает учет дисконтов при оценке экспортного нетбэка».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале законопроект, предполагающий корректировку параметров действующего «демпфирующего механизма» акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, правительство РФ внесло в Госдуму.

Читайте также: Законопроект о корректировке демпфера на нефть внесен в Госдуму