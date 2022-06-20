Москва, , 09:52 — REGNUM Россия блестяще проходит период смены эпох и речь президента РФ Владимира Путина на прошедшем ПМЭФ-2022 стала ключевым событием, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

«На этот раз обращение президента России больше похоже на послание федеральному собранию, в котором закреплены все ключевые политические, экономические и социальные задачи развития страны. Сделал это президент блестяще.

По сути ПМЭФ стал трибуной для объявления новой экономической политики, создания национального капитала и усиления технологического суверенитета. Это действительно знаковое событие.

Прошедший форум закрепил приоритеты экономического развития страны, среди которых открытость российской экономики, свобода предпринимательства, сбалансированная макроэкономическая и монетарная политика, дальнейшее усиление социального вектора развития.

В вопросе регулирования всегда важно сохранить баланс и дать рынку возможность развиваться — прозрачно и понятно. Что особенно важно сейчас, в условиях беспрецедентных ограничений, с которыми столкнулась Россия.

В работе форума приняли участие представители порядка 150 стран мира, Россию оказалось невозможно изолировать. Впечатлило большое количество участников форума, их было не менее 10 тысяч в разгар работы мероприятия

Событие состоялось, обозначены новые задачи, градус деловой активности участников ПМЭФ-2022, действительно, зашкаливал», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, участие в Петербургском экономическом форуме 2022 года приняли 14 тысяч человек.

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