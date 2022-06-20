Москва, 20 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Россия блестяще проходит период смены эпох и речь президента РФ Владимира Путина на прошедшем ПМЭФ-2022 стала ключевым событием, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

«На этот раз обращение президента России больше похоже на послание Федеральному собранию, в котором закреплены все ключевые политические, экономические и социальные задачи развития страны. Сделал это президент блестяще.

По сути, ПМЭФ стал трибуной для объявления новой экономической политики, создания национального капитала и усиления технологического суверенитета. Это действительно знаковое событие.

Прошедший форум закрепил приоритеты экономического развития страны, среди которых открытость российской экономики, свобода предпринимательства, сбалансированная макроэкономическая и монетарная политика, дальнейшее усиление социального вектора развития.

В вопросе регулирования всегда важно сохранить баланс и дать рынку возможность развиваться — прозрачно и понятно. Что особенно важно сейчас, в условиях беспрецедентных ограничений, с которыми столкнулась Россия.

В работе форума приняли участие представители порядка 150 стран мира, Россию оказалось невозможно изолировать. Впечатлило большое количество участников форума, их было не менее 10 тысяч в разгар работы мероприятия

Событие состоялось, обозначены новые задачи, градус деловой активности участников ПМЭФ-2022, действительно, зашкаливал», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, участие в Петербургском экономическом форуме 2022 года приняли 14 тысяч человек.

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