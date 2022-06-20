Донецк, 20 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Из-за обстрелов со стороны украинских войск в Донецке приостановили движение общественного транспорта. Об этом 20 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По словам руководителя города, из-за обстрелов Киевского района донецкой столицы временно приостановлено движение общественного транспорта.

Кулемзин также рассказал о прилётах в районе школы №19.

«Информация о жертвах и разрушениях уточняется», — заявил мэр.