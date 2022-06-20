Дублин, 20 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Тактический онлайн-шутер Ready or Not вернулся в каталог онлайн-магазина видеоигр Steam. Информация была опубликована 20 июня на сайте сервиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Спустя два дня студия Void Interactive объяснила, по каким причинам игра исчезла с платформы. «Через Steam был отправлен запрос на удаление в связи с предполагаемым нарушением прав на товарный знак на нашей недавней карте ночного клуба, которая была выпущена в рамках нашего последнего обновления», — написали разработчики.

Они добавили, что очень серьёзно относятся к нарушениям интеллектуальных прав и после произошедшего удалили из игры и со своих ресурсов все «тематические материалы и любые ссылки на них», которые стали причиной блокировки.

Напомним, Ready or Not удалили из Steam после того, как разработчики добавили в игру карту, на которой разыгрывается сценарий теракта в ночном клубе. Отметим, что Void Interactive выпустила соответствующее обновление к годовщине инцидента, произошедшего 12 июня 2016 года в ночном ЛГБТ-клубе Pulse города Орландо (штат Флорида, США).