Ульяновск, , 09:50 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупреждают о шквалистом ветре и локальных ливнях. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Дожди Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, в ближайшие часы 20 июня с сохранением до 21:00 — 22:00 местами ожидается гроза, при которой прогнозируется шквалистое усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Локально пройдут ливни.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, «жёлтый» уровень означает, что стихия потенциально опасна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждал, что в начале недели под влиянием атмосферного фронта западного циклона пройдут кратковременные дожди с грозами.