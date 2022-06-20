Саратов, 20 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП в Саратовской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Авария произошла 19 июня в 13:17 (мск) на 28 км автодороги А-298 Р-208 участок «Урбах — Ждановка — Новоузенск — Александров-Гай — граница с Республикой Казахстан».

Водитель автомобиля Lada Largus совершил съезд с дороги, что привело к опрокидыванию легкового автомобиля. В результате происшествия пострадали шесть человек.

Как уточнили в ГИБДД региона, у следовавшего из Саратова автомобиля спустило колесо, машина опрокинулась. На месте ДТП погибли две женщины, еще двоих взрослых, а также мальчика и девочку госпитализировали. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших женщин. Таким образом, количество погибших возросло до трех человек, передает «Взгляд-инфо».

ИА REGNUM напоминает, вечером 9 июня в Татищевском районе Саратовской области произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Largus и Kia Rio. В отечественном автомобиле находились пять человек. Все они оказались зажаты в салоны машины.

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