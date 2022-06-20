Богота, , 09:50 — REGNUM Кандидат от левой коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро избран новым президентом Колумбии. Об этом свидетельствует предварительный подсчёт 100% бюллетеней.

Густаво Петро Arturo de La Barrera

Густаво Петро по результатам обработки бюллетеней получил 50,44% голосов граждан Колумбии (11,2 млн человек). Его соратница Франсия Маркес также получит пост вице-президента страны.

Оппонент кандидата от левых сил, Родольфо Эрнандес, который представлял «Лигу антикоррупционных правителей», набрал 47,31% голосов избирателей и уже признал своё поражение.