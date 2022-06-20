* запрещённая в России организация

Кабул, , 09:49 — REGNUM По мере роста напряженности между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и маулави Мехди, бывшими командирами группировки в провинции Сарипуль, местные источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь используют боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для борьбы с Мехди в Балхабе.

20 июня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с трех сторон окружили уезд Балхаб, где укрепился хазарейский командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местный источник сообщил «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратились к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как узбекские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северных провинциях отказались сражаться с маулави Мехди Муджахидом.

По словам источника, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане осуществило самые кровавые нападения на шиитов в мечетях и школах, и теперь эта группировка используется в войне против хазарейцев в Балхабе.

Источник добавил, что боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по соглашению с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебрались из уездов Куш-Тепе и Дарзаб провинции Джаузджан в Котале-Риги уезда Балхаб, и ночью боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили первые атаки из Котале-Риги на Балхаб. Источники сообщают, что ночной бой длился три часа.

С другой стороны, племенные старейшины уезда Балхаб в 17 июня выразили свою поддержку маулави Мехди Муджахиду в его усилиях по защите уезда.

Сотни боевиков Мехди Муджахида готовятся отразить нападение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На прошлой неделе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратились к шиитским священнослужителям с просьбой выступить посредниками, и теперь ждут результатов переговоров между Советом шиитских улемов и маулави Мехди.