Воронеж, 20 июня 2022, 09:49 — REGNUM К монтажу понтонного моста приступили специалисты на озере Большое Голое в Хопёрском заповеднике в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.
Понтонная переправа через озеро Большое Голое сооружается в рамках строительства экотропы «Самый русский зверь», и является её самым сложным объектом. Переправа состоит из самого понтона и двух причалов с трапами.
Отметим, что официальное открытие экотропы на территории Хопёрского заповедника запланировано на июль, при этом первое время тропа будет работать в тестовом режиме.