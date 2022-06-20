Воронеж, 20 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. К монтажу понтонного моста приступили специалисты на озере Большое Голое в Хопёрском заповеднике в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Пресс-служба Хопёрского заповедника Монтаж понтонного моста

Понтонная переправа через озеро Большое Голое сооружается в рамках строительства экотропы «Самый русский зверь» и является её самым сложным объектом. Переправа состоит из самого понтона и двух причалов с трапами.

«Уровень воды в озере Большое Голое — переменчив. Весной уровень воды высокий, за лето может сильно упасть, а осенью снова повыситься. Но переправа должна быть удобной для туристов весь навигационный сезон и при любом уровне обводненности», — уточнили в пресс-службе заповедника.

Отметим, что официальное открытие экотропы на территории Хопёрского заповедника запланировано на июль, при этом первое время тропа будет работать в тестовом режиме.