Москва, , 09:47 — REGNUM Председатель Российского Красного Креста (РКК) — старейшей гуманитарной организации России — Павел Савчук по итогам голосования вошел в состав Правления (Управляющего совета) Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) от европейского региона. Избрание РКК повысит статус организации внутри Международного Движения и позволит продвигать интересы, опыт и предложения РКК, Национальных Обществ субрегиона, в том числе приграничных и русскоговорящих стран на международной арене.

Российский Красный Крест РКК

Голосование состоялось в воскресенье, 19 июня, на Генеральной Ассамблее МФОККиКП, которая проходит с 18 по 23 июня в Женеве. Генассамблея МФОККиКП — высший орган, состоящий из представителей всех Национальных Обществ, собирается не реже одного раза в 2 года и устанавливает общую политику Федерации. Правление МФОККиКП — орган, который управляет Международной Федерацией и проводит заседания дважды в год. Избрание в руководящий состав происходит раз в 4 года.

В текущем году в руководящий орган Федерации избирались представители 27 стран. Победу одержали представители 20 Национальных Обществ, среди них и Национальное Общество России. Причем Российский Красный Крест впервые за 10 лет вошел в состав Правления МФОККиКП.

«Моя предвыборная программа строилась на 3 основных тезисах. Во-первых, МФОККиКП необходимо приложить усилия для равномерного доступа к гуманитарной помощи и медицине во всем мире. Во-вторых, Федерация должна стать площадкой, на которой представлены интересы и взгляды всех Нацобществ, что позволит им стать эффективными каналами для гуманитарной дипломатии и налаживания отношений между государствами. В-третьих, я убежден, что МФОККиКП необходимо развивать молодежное лидерство и волонтерство, давать возможность молодым людям участвовать в принятии ключевых решений и обсуждении дальнейшего развития Федерации», — отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Участниками Генассамблеи стали 156 Национальных Обществ, которые представляют организации Красного Креста и Красного Полумесяца в своих странах и участвовали в голосовании. За кандидатуру России проголосовали 105 стран.

Кроме России, в Правление вошли представители Франции, Болгарии, Исландии, Нидерландов, Малайзии, Новой Зеландии, Бангладеша, Японии, Саудовской Аравии, Камеруна, Кении, Египта, Эфиопии, Гвинеи, Гаити, Гондураса, Канады, Колумбии, Тринидада и Тобаго.

Павел Савчук также отметил, что «избрание Российского Общества Красного Креста стало возможным благодаря перезагрузке РКК, всех направлений нашей деятельности, запуску новых проектов». «Мы много работали над международными проектами и программами, встречались с коллегами из других Национальных Обществ, и это принесло свои плоды. Нам есть что сказать, и мы готовы выдвигать собственные инициативы, использовать накопленный опыт для совершенствования работы Красного Креста и Красного Полумесяца в мире, чтобы каждый страдающий человек получил помощь», — сказал он.

Например, в планах Российского Красного Креста внедрить на электронную карту Красного Креста и Красного Полумесяца информацию о чрезвычайных ситуациях по наиболее подверженным ЧС регионам каждого государства-члена Федерации. Еще одна инициатива — открывать медицинские центры Красного Креста в регионах с недостаточным уровнем здравоохранения, разработать программу стажировок для молодежи и волонтёров по примеру крупных международных компаний и другое.

Во вторник, 21 июня, состоится первое заседание вновь избранного Правления.

«Сегодня, в периоды гуманитарных и геополитических кризисов, как никогда важно поддерживать и развивать международное сотрудничество. Кроме того, необходимо представлять интересы русскоговорящих Национальных Обществ, которые вносят большой вклад в деятельность Краснокрестного Движения во всем мире, — отметил председатель Российского Красного Креста, — Кроме того, сегодняшнее избрание РКК в состав Правления Федерации для нас очень важно. Ведь таким образом МФОККиКП доказала свою приверженность основополагающим принципам, которыми она руководствуется в своей деятельности».

Кроме того, в рамках Генассамблеи МФОККиКП состоялись выборы в Молодежную комиссию от Африканского региона — орган, входящий в состав Правления и исполняющий консультационные функции по привлечению молодежи и развитию волонтерства. Представители Российского Красного Креста также приняли участие в голосовании.

В субботу, 18 июня, состоялось заседание членов Молодежной комиссии. Они встретились с Президентом МФОККиКП Франческо Рокка, обсудили ключевые направления работы вплоть до 2024 года, стратегии вовлечения молодежи в деятельность Федерации и Национальных Обществ, вопросы ментального здоровья и реагирования на чрезвычайные ситуации.

На полях Генеральной Ассамблеи Павел Савчук встретился с представителями МФОККиКП и Национальных Обществ Китая, Гамбии, Австрии, Британии, Эфиопии, Гаити, Ливана, Канады и Бангладеша. На них обсуждалась работа РКК в условиях украинского кризиса, а также возможности подписания соглашений о сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании.

В рамках реализации Гранта Президента Российской Федерации «Гуманитарная дипломатия и укрепление сотрудничества с Национальными Обществами Красного Креста и Красного Полумесяца» РКК активизировал международные коммуникации и встречи с Национальным Обществами других стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах. На базе организации действуют Центр Розыска и информации РКК, Академия Красного Креста и госпиталь РКК в Эфиопии. Почти 100 000 человек по всей стране являются волонтерами Российского Красного Креста.

23 апреля 2021 года был избран новый председатель РКК, после чего началась широкомасштабная перезагрузка деятельности организации для повышения эффективности ее работы.