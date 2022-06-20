Париж, 20 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. По итогам второго тура парламентских выборов во Франции коалиция президента Эммануэля Макрона, состоящая из партий «Вперёд, Республика!», «Демократическое движение», «Горизонты» и «Действовать» получила 247 мест в парламенте, передает BFM TV.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний Франции

Новый народный экологический и социальный союз (Nupes) станет главной оппозиционной силой.

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получила 89 мест — историческое событие после президентских выборов 1986 года.

Напомним, что по итогам парламентских выборов 2017 года партия Эммануэля Макрона получила абсолютное большинство, заняв 308 мест.